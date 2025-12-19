La Audiencia Provincial de Madrid ve «indicios» de «malversación» en la contratación de la asistente de Begoña Gómez
La Sección avala la imputación de la mujer de Sánchez y de su ayudante y recuerda que es llamativo que se escogiera para el cargo a una amiga de la esposa del presidente y no a una experta en protocolo19 dic 2025 . Actualizado a las 15:51 h.
Espaldarazo de la Audiencia Provincial de Madrid a la investigación del juez Juan Carlos Peinado a la investigación sobre Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez contratada con un sueldo público de Moncloa pero que,