Un malagueño, detenido por asestar 480 puñaladas a una mujer en Sevilla

Un joven malagueño ha sido detenido por el brutal asesinato de Ana Isabel, una mujer de 44 años que fue hallada con centenares de heridas incisas en el interior de su domicilio, en la localidad sevillana de La Algaba.

El arrestado se llama David, tiene 31 años y es natural de Alhaurín de la Torre, tal y como han confirmado fuentes próximas a la investigación, que destacaron el ensañamiento del crimen a juzgar por las puñaladas que recibió la mujer. La víctima, que tenía dos hijos y era una persona muy querida en la localidad sevillana, fue localizada en el interior de la vivienda y, según adelanta Diario de Sevilla, presentaba 480 heridas y varios hematomas.

El joven, que habría reconocido los hechos y habría manifestado estar bajo los efectos de las drogas, ocupaba una habitación de la casa, que ella previamente le había alquilado.