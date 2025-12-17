Cerdán ante la comisión de investigación: «Soy víctima de una persecución propia de la inquisición»

«Ha quedado acreditado que se persigue a diputados de forma directa, con restricción de derechos fundamentales sin justificación concreta. Esta forma de perseguir es propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto, se investiga a personas aforadas y el procedimiento no respeta ninguna garantía». Santos Cerdán había dicho que iba a guardar silencio por consejo de sus abogados pero se ha despachado al inicio de su intervención en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, apuntando, sin ambages, que todo el proceso contra él en realidad «es un golpe judicial contra el estado de Derecho».

Muy altivo y, por momentos, desafiante, se ha presentado como una suerte de víctima de una conjura política, al tiempo que negaba absolutamente todos los cargos que se le imputan. «¡Soy inocente, no soy ningún corrupto!», ha clamado mientras cuestionaba la veracidad de los audios de Koldo García en los que se le escucha repartiéndose mordidas con José Luis Ábalos y su asesor y que son la piedra angular de la acusación contra él.

Se presentó como poco menos que un perseguido político y llegó a vincular sus problemas legales a su papel en los acuerdos de investidura con Junts. «Todo viene de amnistiar a golpistas independentistas y meterlos en el Gobierno», le reprochó Vox. «Todo viene de ahí, le doy la razón en eso», respondió Cerdán. «En aquel momento ya me avisaron; ten cuidado. Hay un antes y un después de esa foto en el acuerdo de Bruselas, en la que estoy sentado con Puigdemont», aseguró Cerdán. «Tuve que volver a llevar escolta», recordó el compareciente, con tono victimista.

Cerdán, sobre la ausencia de senadores del PSOE: «Mejor solo que mal acompañado»

La senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha señalado en su intervención que el exsecretario de Organización del PSOE ha acudido «solo» con su abogado, a diferencia de su anterior comparecencia en la que fue arropado por los senadores socialistas, a lo que Cerdán ha proclamado que es «mejor solo que mal acompañado». Al ser preguntado por si cree que el PSOE le ha abandonado, ha insistido en que no necesita el «apoyo de nadie»: «Tampoco he pedido que me apoyen». De hecho, ha insistido en que hay «muchísima gente» que le cree.

A preguntas de Caballero, Santos Cerdán, que incluso ha negado ser «socio» de Servinabar, la empresa en el centro de la trama y que según las escrituras compartía con el empresario Antxon Alonso, ha insistido en que todo es un «circo mediático» en busca de su «lapidación». «Me voy a defender porque soy inocente, no soy un corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar». «No soy la cabeza de ninguna trama corrupta», ha abundado.

Además, ha negado «rotundamente» haber intercedido en la gestión de los fondos de las primarias en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue elegido secretario general socialista. «Yo no controlé ni un euro de ese dinero», ha manifestado. «En el Tribunal de Cuentas ya ha quedado acreditado cómo se financió (la campaña de las elecciones primarias), con crowdfunding. Está acreditadísimo. Pero como no les interesa la verdad, ni quieren saber la verdad, sino montar un relato», ha expresado.

Cerdán ha deseado «que la verdad se imponga» y cuando Caballero, al final de su interrogatorio, le ha preguntado si piensa pedir perdón, el ex secretario de Organización del PSOE ha respondido: «Si la verdad se impone, tendrá que pedirlo usted».

Santos Cerdán también ha pedido «respeto» para su mujer, Francisca Muñoz, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica como beneficiaria de los presuntos amaños de obra pública por los que está investigado Cerdán, en un informe en el que los agentes recogían un mensaje del socio de Cerdán, Antxon Alonso, avisando de que a «la Paqui» la «conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y gastar». «Todo son especulaciones sin ninguna prueba. Es una conversación de Whatsapp sin terminar y sin ver el inicio. No hay nada más».