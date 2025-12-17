Cataluña decreta el nivel 4 de alerta antiterrorista tras el atentado de Sídney

Mossos d'Esquadra, en un operativo en Barcelona. Alejandro Garcia|Alejandro Garcia | EFE

La policía catalana intensificará la vigilancia antiterrorista hasta el próximo ocho de enero en espacios de gran afluencia de personas, actos religiosos e infraestructuras críticas. El Gabinete de Coordinación Antiterrorista de la Generalitat, presidido por el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, acordó este martes mantener el nivel de amenaza terrorista en cuatro sobre cinco, el mismo que impera en el resto del país, aunque con medidas reforzadas en espacios concretos.

Según fuentes de la Consejería de Interior, en la reunión se acordó el «refuerzo policial destinado a potenciar la vigilancia y protección en centros comerciales, mercados navideños e instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo», especialmente los de mayor tráfico, como el aeropuerto del Prat o el puerto de Barcelona. También se refuerza la seguridad en torno a centros de culto y actividades religiosas, que se suman a las adoptadas para salvaguardar los intereses de Israel y sedes consulares tras el atentado de Sídney (Australia) durante la celebración de la fiesta judía del Hanukkah.

Estafas virtuales

Este refuerzo coincide con el Plan de Navidad desplegado por los Mossos d'Esquadra desde el pasado seis de diciembre y hasta el próximo 11 de enero, coincidiendo con el inicio de la campaña de rebajas. El operativo contempla una mayor presencia de agentes uniformados y de paisano de la policía autonómica, que incrementan las patrullas a pie durante estas fiestas, especialmente en las franjas horarias con mayor afluencia de personas en los principales ejes comerciales y de transporte urbanos.

Además, en el marco del Plan de Navidad, los Mossos impulsan una campaña específica en las redes sociales para prevenir las estafas virtuales, uno de los delitos más extendidos en estas fechas y que se ceba especialmente con las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables. En los últimos años, las estafas virtuales han mantenido una tendencia creciente. En las Navidades del año pasado, se registraron 5.519 estafas virtuales solo en Cataluña, con 844 víctimas mayores de 65 años, un 15 % del total.