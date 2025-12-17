La Audiencia Nacional pone bajo secreto la información aportada por el PSOE sobre los pagos en metálico

Melchor Saiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO
Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO

El juez Moreno insiste en la necesidad de mantener el sigilo en este caso, al menos durante un mes, ante la «gravedad de los hechos que se investigan»

17 dic 2025 . Actualizado a las 15:24 h.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la investigación sobre los supuestos abonos opacos desde la sede de Ferraz, acordó este miércoles abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete