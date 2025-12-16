El PSOE entrega al juez toda la documentación sobre los pagos en metálico entre el 2017 y el 2024
El partido pide al instructor del caso sobres que mantenga toda esta información en una pieza secreta habida cuenta de lo sensible de la misma16 dic 2025 . Actualizado a las 15:33 h.
Ocho años de pagos en metálico a militantes, colaboradores, proveedores, empleados o cargo públicos. Incluso, al mismísimo Pedro Sánchez. El PSOE, siguiendo el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, le ha entregado un