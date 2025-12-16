El PSOE entrega al juez toda la documentación sobre los pagos en metálico entre el 2017 y el 2024

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO
El partido pide al instructor del caso sobres que mantenga toda esta información en una pieza secreta habida cuenta de lo sensible de la misma

16 dic 2025 . Actualizado a las 15:33 h.

Ocho años de pagos en metálico a militantes, colaboradores, proveedores, empleados o cargo públicos. Incluso, al mismísimo Pedro Sánchez. El PSOE, siguiendo el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, le ha entregado un

