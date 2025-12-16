El PP denuncia en el Senado la «huida» de Sánchez y trece ministros de la última sesión de control del año

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la última sesión de control en el Senado del año 2025 y contestará a las preguntas de la oposición sobre los caso de corrupción y las denuncias de acoso sexual que envuelven a varios miembros del PSOE. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El Partido Popular ha denunciado este martes la ausencia de hasta trece ministros —entre ellos la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo— y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última sesión de control del año en el Senado. La senadora Alicia García ha señalado que el PSOE y su presidente están «huyendo y escondiéndose», y ha exigido «explicaciones» respecto a los casos de corrupción y acoso sexual que cercan al Ejecutivo.

«(Sánchez) es el núcleo irradiador de toda la corrupción. No es una excepción, es la regla», ha censurado García, que cree que «ni Yolanda Díaz —a quien ha aludido como 'la de Restar'— ni los socios se creen el cuento del presidente». Los populares han atacado al jefe del Ejecutivo por «agarrarse a su manual de resistencia» en el día de ayer, cuando presentó el balance de cuentas del 2025.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de «espídica, grotesca y esperpéntica» la intervención de la senadora popular, y ha reivindicado que siete de los ministros ausentes, junto a Pedro Sánchez, están convocados en una reunión de la Fundación Carolina presidida por el rey Felipe VI, mientras que el resto se encuentran en «compromisos internacionales».

En paralelo, Bolaños ha replicado las críticas hacia la actuación del PSOE ante las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de la Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar, proclamando que los socialistas pueden equivocarse «con las personas», pero no se equivocan «en los valores».

«Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del PSOE, mientras el PP estaba en contra», ha añadido Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El cruce de declaraciones, marcado por los continuos ataques entre ambas formaciones —en los que el PP ha aprovechado para preguntar por Zapatero y su presunta implicación en el rescate de Plus Ultra—, concluyó con un sonado «dimisión, dimisión» hacia Bolaños por parte de un Senado en el que los populares gobiernan con mayoría absoluta.

El PP aconseja a la ministra de Inclusión que «prepare su equipaje»

La senadora del PP Rocío Dívar ha aconsejado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que «si es lista», «prepare su equipaje» porque los españoles ya no aguantan más a este Gobierno «corrupto, machista y mentiroso».

Dívar ha preguntado a la ministra de Inclusión si considera «aceptable que se utilice a personas inmigrantes en presuntas prácticas de financiación irregular de un partido político, tal y como se ha publicado recientemente». La senadora popular ha sostenido esta pregunta en la declaración de Koldo García hace tres semanas en una entrevista en Ok Diario en la que desveló que las primarias del PSOE del 2017, las que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General, dividió aportaciones económicas al partido en cantidades de 300 euros para cuyo ingreso utilizó a inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos.

En su respuesta, Saiz ha querido enviar tres mensajes «muy claros», los dos primeros «contundencia ante cualquier tipo de irregularidad» y «transparencia y colaboración con la justicia, que haga su trabajo, que investigue y quien tenga que pagar, que pague». El tercero ha sido que ella está «muy orgullosa» de pertenecer al PSOE, un partido «con 146 años de historia que ha sido, es y será implacable contra la corrupción». Por contra, la ministra ha preguntado a la representante del PP si ella puede decir lo mismo cuando su partido es el primero en democracia que ha sido condenado por corrupción participando a título lucrativo, en el caso Gürtel.

Una senadora del PP llama «okupa» a Sánchez

La senadora del PP por Valladolid Maria Arenales Serrano Argüello ha aprovechado una pregunta en la sesión de control en la cámara alra a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para lanzarle una petición en calidad de «mujer»: «A los okupas se les desaloja, también al de la Moncloa, por las mujeres de España».

Así se ha dirigido la senadora popular de manera velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención, que estaba relacionada con la «grave situación generada por la ocupación ilegal de viviendas» en Arroyovereda, de Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid.