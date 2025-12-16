Pilar Alegría anuncia que hoy será su último día como ministra para centrarse en Aragón

La portavoz del Gobierno, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que este martes cierra su etapa como miembro del Ejecutivo para dedicarse a su labor como candidata socialista a la Presidencia de Aragón.

«Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué enorme orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la formación profesional y el deporte de mi país», ha escrito Alegría en las redes sociales. Añade que ha sido muy feliz pero ahora inicia su «camino más emocionante». «Vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza —asegura— para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra».

Alegría, que ofrecerá este martes su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de ministros, será sustituida en esa labor por una mujer. Así lo avanzó este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante la recepción que ofreció a los representantes de los medios de comunicación por la Navidad.

El presidente siempre ha tenido portavoces mujeres en Moncloa, la primera fue la actual embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celáa, a cotinuación, la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero, posteriormente la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y en la actualidad Alegría, que compagina el cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.