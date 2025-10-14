El sesgo sin corregir del CIS: solo el 18 % de sus encuestados votaron al PP
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La única encuesta que sitúa al PSOE como primera fuerza subestima a los populares, que en el 2023 lograron el 33 % de los sufragios15 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En las semanas previas a las elecciones gallegas del año pasado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó en solo veinte días tres trabajos demoscópicos distintos, cada uno agitando más que el anterior la posibilidad