El Senado gastó 2 millones de euros en viajes de sus señorías hasta julio del 2025

Pleno del Senado el pasado 1 de octubre Javier Lizón | EFE

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a unos 1,9 millones de euros durante los seis primeros meses de este año, lo que supone la segunda cifra más alta en los diez años desde que se tienen datos.

Según cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha reducido un 7 % el gasto por viajes de sus señorías respecto al año anterior por estas fechas, aunque estos datos marcan el segundo puesto en el ránking histórico con motivo del incremento de la actividad parlamentaria.

La Cámara Alta ha detallado recientemente los datos del segundo trimestre del 2025, que ascienden a 1.032.376,68 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

El Senado corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado.

Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una tarjeta-taxi con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

Con un mes inhábil

En este período ha habido un mes inhábil por período vacacional, enero. En comparación con el mismo período de otros años, los seis primeros meses del 2024 se saldaron con un gasto total de 1.249.420,33 euros en viajes, mientras que el gasto del segundo trimestre del 2023 fue de 609.000,36 euros y el del 2022 fue de 841.437,58 euros.

En el 2020, cuando estalló la pandemia de covid y se cerró casi por completo la actividad presencial en la Cámara Alta, los gastos fueron de 140.542,15 euros. En el 2021, cuando aún habían ciertas restricciones, los costes ascendieron a 666.802,16 euros.

En el 2019, el último año antes de la pandemia, los gastos en viaje de los senadores del primer trimestre fueron de 320.648,49 euros. En el 2018 (968.104,93 euros), en el 2017 (798.113,2 euros),el 2016 (298.610,74 euros) y el 2015 (758.921,06 euros) nunca se superó la barrera del millón de euros de este segundo trimestre del año.