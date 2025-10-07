Junts y el PP fuerzan al Congreso a aplazar la votación del embargo de armas a Israel para no coincidir con el aniversario del 7-O

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre el embargo de armas a Israel se aplace al día de mañana. Aunque el debate se celebrará este martes, la votación se pospondrá al miércoles para evitar que coincida con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre del 2023.

Por esta coincidencia en las fechas, tanto Junts como el PP abogaron por posponer la votación después de que la Embajada de Israel en España tachase ayer de «perverso, inhumano y aberrante» que el Congreso fuera a convalidarlo justo en esta fecha.

En esta misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó este lunes de «impresentable» que se hubiera elegido el 7 de octubre para votar el decreto ley cuando había de margen hasta final de mes. Finalmente, el Gobierno ha cedido a esta propuesta por la que la votación sobre el embargo de armas a Israel se celebrará mañana miércoles

Como consecuencia, el retraso puede dar más de tiempo al PSOE para lograr el apoyo de Podemos, que ahora está en el aire. «No habrá diferencia entre votar el martes o el miércoles», ha afirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.