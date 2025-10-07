Cerdán recibió 84 pagos en efectivo por más de 30.000 euros del PSOE desde el 2017

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante el 41 Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Rocío Ruz | EUROPAPRESS

El PSOE aportó el pasado mes de septiembre al Supremo, por mandato del instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Puente, una serie de documentos que recogen que el partido realizó 84 pagos en efectivo a Santos Cerdán por 30.565,91 euros, que comenzaron el 7 de junio del 2017, época en la que fue nombrado secretario de Coordinación Territorial, y concluyeron el 12 de junio del 2025, cuando dimitió como secretario de Organización.

En concreto, la documentación apunta a que durante los tres años que encabezó la secretaría de coordinación territorial, recibió 23.132 euros en 63 pagos en efectivo en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el exdirigente socialista.

El PSOE entregó 7.500 euros a Cerdán cuando era número 3 para liquidar gastos

Ya durante su época como secretario de Organización en sustitución de Jose Luis Ábalos, Cerdán llegó a percibir 7.433 euros en 21 pagos efectivos desde febrero del 2023 hasta octubre del 2024.

Además, 11 de esos pagos los recibió cuando ya había estallado el caso Koldo en febrero del 2024 hasta su dimisión, tras hacerse público el informe de la Guardia Civil que le implica en una supuesta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública.

Esta información ha cobrado luz en el marco de los últimos avances de la UCO en su investigación sobre las finanzas del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que revela que el PSOE le pagó gastos en efectivo mediante sobres.

La UCO reconoce que hay «determinados pagos» que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade asimismo que «dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular».