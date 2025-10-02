La UCO pide rastrear el patrimonio de Pardo de Vera y el exdirector de carreteras en busca de mordidas

Pardo de Vera, a su llegada a la Audiencia Nacional. Mariscal | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, poder rastrear las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.

«Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», apunta la UCO en un escrito remitido al magistrado esta semana.

Con ese objetivo, la Guardia Civil solicita al juez Ismael Moreno que curse diversos mandamientos judiciales dirigidos a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria para poder obtener datos sobre el patrimonio de ambos, petición de la que el magistrado ha dado ya traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de estas diligencias.