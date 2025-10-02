Junts votará a favor del decreto de embargo de armas, pero su aprobación sigue en el aire

La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. Mariscal | EFE

Junts ha informado este jueves de que votará el próximo martes en el Congreso a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, pero la convalidación del texto sigue en el aire ante la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que no han desvelado su voto.

Fuentes de Junts han confirmado a EFE que los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También han confirmado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto.

Sin embargo, la convalidación del real decreto ley peligra, ya que otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC y BNG insisten en que lo consideran insuficiente y no han revelado aún el sentido de su voto.