Rescatado con vida Layonel Ramírez, el joven desaparecido el lunes cuando fue a buscar su moto de agua en Gran Canaria

El joven, antes de ser rescatado, tras casi tres días a la deriva sobre su moto de agua. SALVAMENTO MARÍTIMO

Agónica situación la vivida por un joven en Gran Canaria desde el pasado lunes, momento en el que junto a un grupo de amigos remolcaba una moto de agua con la ayuda de una embarcación motora en las proximidades de la Central Térmica de Juan Grande. Según informa Salvamento Marítimo, esa noche, se produjo una llamada al 112 alertando de que Layonel Ramírez se lanzó al agua y se subió a la moto cuando esta había quedado a la deriva al soltarse. Aunque su intención era la de acercarla a la costa, sus compañeros avisaron de que no consiguió el objetivo y había desaparecido.

Tras tres días de intensa búsqueda el avión Sasemar 103 localizaba a Layonel haciendo señas al suroeste de Arguineguín. El Centro de Coordinación de Las Palmas movilizó de inmediato a la tripulación de la lancha Guardamar Urania y al helicóptero Helimer 215, que llegaron a la zona sobre las 12.40 horas de este mediodía.

El joven fue rescatado tras más de 60 horas en el agua en aparente buen estado de salud aunque aquejado de dolores en el pecho por haber pasado el tiempo recostado sobre el casco de la moto. A su llegada al Muelle de Arguineguín fue tratado también de deshidratación moderada y quemaduras solares antes de ser trasladado a un centro sanitario para su completa recuperación.