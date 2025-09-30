Feijoo denunciará ante el Constitucional el bloqueo de leyes del PP en el Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, a la derecha, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, anunció que va a promover la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por el «bloqueo sistemático» de leyes que el Grupo Popular ha aprobado en el Senado, al entender que se está produciendo una «total perversión del sistema, un sinsentido y un fraude». En su opinión, el jefe del Ejecutivo quiere mantener «metidas en un cajón» las 31 leyes del PP aprobadas porque tiene «miedo» a sufrir más derrotas parlamentarias. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció y avanzó que ya dio «orden» al Grupo Popular para que inste a «la máxima autoridad del Senado a que valore presentar un conflicto de atribuciones en el Congreso» ante la corte de garantías.

En unas jornadas del PP en la Cámara Alta, Feijoo se quejó de que «ya está bien de que se bloquee el normal funcionamiento» del Senado que, según dijo, es una Cámara «tan legítima como el Congreso» y se está impidiendo por «razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles».

«Sistemáticamente se está bloqueando la acción legislativa de esta Cámara. El círculo vicioso es siempre el mismo: el Senado aprueba una ley, la remite al Congreso y el Congreso la bloquea y se niega a tramitarla», explicó el político de Os Peares.

Tras asegurar que no se trata de «un pequeño déficit democrático» sino de «grandes anomalías», resaltó que «de las 31 leyes que ha aprobado el Senado, 17 de ellas saldrían adelante» en el Congreso si se mantuviese el voto favorable de los grupos que las aprobaron en la Cámara Alta.

Feijoo indicó que, si no fuese por ese bloqueo del Congreso, los españoles habrían visto aprobadas las leyes del PP relativas a desalojar a los okupas en 24 horas, pagar menos impuestos y mejorar las condiciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. «Pero no es posible porque para la presidenta del Congreso pesa más su partido que su país», declaró.

Acciones contra Armengol

El líder popular también apuntó que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y los miembros de la Mesa que están avalando esta conducta «deben de ser conscientes de que sus decisiones son «arbitrarias», «partidistas», «injustas e incurren sistemáticamente en fraude de ley», y advirtió de que actuará con contundencia «si esto no se corrige de inmediato».