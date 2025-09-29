Peinado reclama también al Instituto de Empresa los correos que cruzó con la asistente de Begoña Gómez
El juez sospecha que la trabajadora de Moncloa también pudo hacer gestiones para el África Center de la mujer del presidente29 sep 2025 . Actualizado a las 10:52 h.
El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha ordenado al Instituto Empresa que le remita todos los