Peinado reclama también al Instituto de Empresa los correos que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN | EFE

El juez sospecha que la trabajadora de Moncloa también pudo hacer gestiones para el África Center de la mujer del presidente

29 sep 2025 . Actualizado a las 10:52 h.

El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha ordenado al Instituto Empresa que le remita todos los

