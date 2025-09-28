Un mensaje Es-Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en Valencia y Castellón

Emergencias de la Generalitat valenciana ha convocado para esta tarde una reunión de coordinación Kai Forsterling | EFE

Protección Civil ha enviado a las 15:28 horas de este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

La advertencia a los ciudadanos tiene lugar después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya establecido desde las 20 horas de este domingo, en el caso de Castellón, y desde las 4 de la madrugada de este lunes, en el de Valencia, el nivel rojo por lluvias que pueden llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas, según informa Efe.

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población de las zonas que pueden verse afectadas, el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia. Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos. Recuerda, además, que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se aconseja también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

El aviso consiste en un mensaje con una imagen con texto sobreimpreso explicando el motivo, lugar y hora de la alerta acompañado de una fuerte y persistente alerta sonora. Y apela asimismo a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades. Por otro lado, el texto del Es-Alert pide que se eviten las llamadas innecesarias, recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

La activación de esta alerta se debe a una borrasca extratropical, que ha puesto en jaque al este del país, especialmente a Cataluña y Comunidad Valenciana, al activarse el nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales en las próximas horas y acumulaciones que podrían superar 250-300 litros por metro cuadrado entre mañana lunes y la primera mitad del martes. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última actualización del aviso especial de fenómenos adversos sobre el actual episodio de lluvias intensas y persistentes, que durará hasta el martes con impacto en el tercio este peninsular, y que ahora se extiende además a Baleares.

«Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», indica Aemet y recoge Efe. Existe «peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en la tarde-noche del domingo y el lunes», insiste la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo.

En el sur de Tarragona y norte de Castellón es probable que las precipitaciones sean hoy muy fuertes, incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente al final del día y durante la madrugada de mañana lunes, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 180 litros por metro cuadrado en períodos inferiores a 6 horas, según destaca la Aemet en su aviso. «Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, siga las recomendaciones de Protección Civil», advierte a la ciudadanía la autoridad meteorológica.

Mañana lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia. Es probable que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde la tarde del lunes, y en las islas de Ibiza y Mallorca.

Debido a pequeñas variaciones en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, puede dar lugar a cambios en las zonas de mayor impacto, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.