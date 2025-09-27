Begoña Gómez planta al juez Peinado para que le concrete su imputación en la causa por malversación

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a la citación del juez Peinado Diego Radamés | EUROPA PRESS

Begoña Gómez no acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juez Juan Carlos Peinado le concrete su imputación. La mujer del presidente del Gobierno estaba citada a raíz del caso en el se le investiga por una supuesta malversación en el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez en el 2018 y que se juzgará un jurado popular, en el caso de que vaya a juicio. A la citación acudirá en su lugar su abogado en su representación.

Este sábado -día inusual para una cita procesal burocrática- el juez Juan Carlos Peinado había llamado a su despacho a la mujer de Pedro Sánchez, a partir de las 18:00 horas, para notificarle oficialmente su intención, ya anunciada el miércoles, de que, llegado el caso, la esposa del presidente sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Se trata del delito que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga en la pieza separada que abrió el pasado marzo por el supuesto uso de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para las gestiones del día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este sábado también han sido citados para esa misma notificación ?que el juez Peinado podría haber efectuado perfectamente a través de procuradores ? los otros dos imputados en esta pieza separada: la propia Álvarez, quien sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, y el hoy delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la citada Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. En su declaración como imputado en mayo, Martín se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora, formalizado poco después de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura que ganó a Mariano Rajoy.