El buque Furor zarpa de Cartagena para escoltar a la flotilla de ayuda a Gaza

Marcial Guillén | EFE

Un día después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el buque de acción marítima Furor zarpó en la noche del pasado jueves desde Cartagena con rumbo a Gaza. Su misión será escoltar a los barcos de la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja.

El buque partió desde el puerto cartagenero entorno a las 22:30 horas, y se estima que alcanzará a la flotilla en aproximadamente cuatro días. Actualmente, los barcos se encuentran en la isla griega de Creta.

El Furor es un patrullero oceánico de la Clase «Meteoro», construido por Navantia en Ferrol y entregado a la Armada en enero del 2019. Cuenta con una dotación de medio centenar de personas y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.

Así es Furor, el patrullero español que escoltará a la flotilla que se dirige a Gaza M. Balín / D. Menor.

El objetivo, según explicó Pedro Sánchez, es proteger a la Global Sumud Flotilla en caso de que exista alguna dificultad para acudir al rescate tanto de los españoles que viajan a bordo como de los integrantes de los 45 países que participan. «Esperemos que no suceda», confió. El Gobierno italiano también autorizó el envío de una fragata para apoyar eventuales operaciones de socorro, dado que entre los activistas hay italianos.