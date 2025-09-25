Investigan si unos monitores se ducharon desnudos con niños y niñas en un campamento del País Vasco

Las instalaciones donde tenía lugar el campamento de Bernedo, vistas desde Google Maps.

La Ertzaintza ha abierto una investigación sobre los hechos denunciados en un campamento privado que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Bernedo, un pequeño municipio alavés de apenas 500 habitantes. Según las quejas recibidas por algunos padres, los monitores del campamento, que acoge a jóvenes de entre 13 y 15 años, se duchaban desnudos junto a los chicos y chicas asistentes, una práctica que habría generado malestar y trauma en varias adolescentes.

Según ha desvelado El Correo, lo que desencadenó la investigación fueron las cartas que varias niñas enviaron a sus padres y que llegaron a sus casas tras regresar del campamento. Unas misivas que relataban con detalle situaciones que les habían incomodado o incluso traumatizado. Entre ellas, se explicaba que no se permitía ducharse a diario y que, cuando lo hacían, tenían que hacerlo todos juntos en duchas mixtas. Algunos de los monitores también se duchaban desnudos frente a los adolescentes, en un entorno que según explicaron promovía una «educación feminista e igualitaria, que no deja fuera a varios cuerpos e identidades», según palabras de uno de los responsables a una de las madres que llamó para pedir explicaciones. En las cartas, a las que ha tenido acceso el medio vasco, una de las niñas cuenta que «las monitoras hacen topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador».

Varios progenitores relataron que los monitores justificaban la práctica con el argumento de que aquellos que no se identificaran plenamente con el género masculino o femenino podían sentirse «categorizade». Una de las menores, cuenta en una de las cartas publicadas: «Nuestro grupo hemos acordado que primero se duchan los chicos y luego las chicas. A MÍ NO ME VAN A OBLIGAR. Han dicho que es ducha sin ropa, si es con bikini me da igual ducharme con ellos». Los padres señalan que algunas adolescentes han tenido que recibir atención psicológica a raíz de esta experiencia.

El campamento, que se desarrolló en un edificio decorado con dibujos de gnomos y setas, incluía, según las imágenes compartidas por familias, una ilustración de un gnomo desnudo acompañada de la inscripción «Libre y rebelde». Además, en las paredes se podían leer frases del grupo musical vasco Negu Gorriak, como «El pueblo es el cuerpo, el idioma el corazón».

Reacciones

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, confirmó que la Policía autonómica tiene conocimiento de «algunos sucesos que acontecieron en un edificio de Bernedo» con menores de edad y que la investigación se está desarrollando junto con las autoridades judiciales. Sin embargo, el consejero precisó que el inmueble donde se organizaron las actividades «no es un centro educativo ni una colonia» y que esa actividad «no figura en ningún registro público».

Ni el Ayuntamiento de Bernedo ni otras instituciones han confirmado oficialmente lo ocurrido. El campamento fue organizado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, y, según los denunciantes, las familias se encontraron con dificultades para recibir respuestas tanto de la organización como de las autoridades locales.

Por su parte, los responsables de las colonias han defendido que en ningún caso se obligó a los jóvenes a desnudarse y que las actividades se planteaban como una propuesta voluntaria para que los participantes vivieran la desnudez de manera natural y positiva.