La Generalitat Valenciana reconoce la contribución de Monbus en la reconstrucción de la movilidad tras la dana

Cedida

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la Generalitat Valenciana entregó este lunes un reconocimiento a varias empresas por su compromiso y colaboración en la recuperación de la movilidad tras la dana que azotó la región en octubre del pasado año. Entre las entidades distinguidas se encuentra Castromil (Monbus), valorada por su compromiso a la hora de restablecer el transporte «con las mejores condiciones de seguridad y garantías de futuro».

En particular, la compañía fue reconocida por la prestación del contrato de emergencia que permitió poner en marcha un servicio sustitutorio de autobús entre Picassent, Torrent y Valencia. Esta operativa, que comenzó el 4 de noviembre —apenas cinco días después de las riadas—, se mantuvo activa hasta el 30 de junio de 2025, con lanzaderas operativas de forma ininterrumpida de lunes a domingo, entre las 6:00 y las 21:00 horas.

La compañía afrontó notables dificultades para poner en marcha aquel encargo, pues buena parte de su flota en la comunidad había resultado directamente dañada por la DANA y hasta una veintena de autobuses habían quedado completamente inservibles. A esto se sumaron otras actuaciones de emergencia en esos días críticos, como traslados en zonas afectadas, recogida de voluntariado desde Valencia hacia las áreas más impactadas, movilización de vehículos desde otras comunidades autónomas y transporte de personal militar desde diferentes puntos del país.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, fue el encargado de entregar el galardón —bajo el lema “Recuperem València”— a Juan Antonio Montoya, Director General de Expansión de Monbus.