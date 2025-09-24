Pampols acusa al Gobierno de su «incapacidad» para la reconstrucción de Valencia y sostiene la voluntad de su marcha: «Me voy porque quiero»

El vicepresidente segundo, José Gan Pampols Biel Aliño | EFE

Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, comentó este miércoles que, pese a «no tener pruebas» de que el Gobierno central esté boicoteando la reconstrucción de Valencia tras la dana, considera que el Ejecutivo «podría hacer más y mejor», apuntando que esta falta de acción «igual es por incapacidad». Respecto a los rumores acerca del cese de su cargo por parte de Carlos Mazón, ha mantenido que se va «porque quiere», reiterando por consiguiente que ha cumplido lo que se prometió al llegar al Consell.

En este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Pampols aprovechó para poner en valor la labor del Gobierno de Mazón en la gestión de la dana, subrayando en este sentido que no le parece normal «en absoluto» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, no se hayan reunido en más de un año desde que ocurriera la catástrofe el pasado 29 de octubre del 2024.

Estas declaraciones se producen doce días después de que Mazón anunciase la salida de Pampols del Ejecutivo autonómico, que se efectuará el próximo 4 de noviembre. El vicepresidente valenciano reafirma la voluntad de su salida, alegando que se va porque tiene «convencimiento» de que aquello por lo que llegó se ha «cumplido». En este sentido, ve «lógico» que algún conseller se ocupe de su cartera y por ello ha apostado por lanzar un «modelo de planeamiento centralizado» de cara a la gestión de la reconstrucción en el que estén presentes las administraciones implicadas, y que esté dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Sin declaraciones sobre una parte de la gestión de Mazón

Gan Pampols aseguró que «no entra a valorar» parte de la gestión de Carlos Mazón durante la dana, aunque por otro lado asegura que es «injusto y miserable acusar de asesinato a un 'president' como se ha hecho». Asimismo, ha explicado que tras su reciente encuentro con asociaciones de víctimas de la dana, vio a los damnificados en «un proceso» de «asunción del dolor» en el que «no ayuda la utilización espuria del dolor ni de la crispación».