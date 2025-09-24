Gallardo no cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez
El secretario general del PSOE extremeño, que irá a juicio por la contratación del hermano del presidente, ganó las primarias frente a la candidata de Ferraz24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Miguel Ángel Gallardo, que sucedió a Guillermo Fernández Vara al frente del partido en Extremadura en las primarias de febrero del 2024 contra la candidata auspiciada por la dirección de Ferraz, Lara Garlito, y volvió