Gallardo no cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez

Gonzalo Bareño. MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del partido.
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ofrece una rueda de prensa en la sede regional del partido. JERO MORALES

El secretario general del PSOE extremeño, que irá a juicio por la contratación del hermano del presidente, ganó las primarias frente a la candidata de Ferraz

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Miguel Ángel Gallardo, que sucedió a Guillermo Fernández Vara al frente del partido en Extremadura en las primarias de febrero del 2024 contra la candidata auspiciada por la dirección de Ferraz, Lara Garlito, y volvió

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete