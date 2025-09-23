Un voluntario español en el ejército de Ucrania muere en una misión de rescate de heridos

Imagen de archivo de soldados del Ejército de Ucrania. Europa Press / Contacto / Madeleine | EUROPAPRESS

Un voluntario español de 38 años en el ejército de Ucrania, ha fallecido en una misión de rescate de heridos. El hombre fue identificado como Juan Luis amador, vecino del municipio de Villapalacios (Albacete), que se encontraba en el país ucraniano ofreciendo tareas de asistencia y defensa desde octubre de 2024, perdiendo la vida el pasado sábado en el frente con Rusia.

El teniente del alcalde del municipio manchego, José Luis García, confirmó que están trabajando «lo más rápido posible» y han puesto «todo su empeño» para repatriar el cuerpo. «Estamos trabajando todos los que podemos para que Juan Luis vuelva con nosotros y esté con sus seres queridos», ha comentado García, notablemente afectado por la noticia del fallecimiento del voluntario, que «ha caído en el pueblo como un jarro de agua fría».

Por su parte, Exteriores ha detallado que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar toda la información y confirmación de los hechos y, en su caso, prestar la asistencia consular necesaria a sus familiares.

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, comunicó en redes sociales que ha recibido «con profunda tristeza» la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, a quien ha dado las gracias por su «entrega y labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás» además de expresar su «cariño» a la familia y allegados.