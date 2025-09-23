El PP aplaude la nueva organización de Espinosa de los Monteros: «Vox se le queda un poco pequeño»

Ángeles Visdómine | EFE

Espinosa de los Monteros ha encontrado en el PP uno de sus principales apoyos tras anunciar su nuevo centro de pensamiento «Atenea». El secretario general de los populares, Miguel Tellado, confirmó su asistencia a la presentación que tendrá lugar este jueves del think tank del exportavoz parlamentario de Vox.

«Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas»,señaló en el día de ayer la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, respecto al nuevo proyecto de Espinosa de los Monteros. En este sentido, también aprovechó para hacer una pequeña crítica al partido de Santiago Abascal. «A Espinosa de los Monteros Vox se le quedó muy pequeño», subrayó la dirigente popular, en referencia a una formación que Espinosa abandonó hace ya dos años.

Por otro lado, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, también se ha pronunciado sobre el think tank de su antiguo compañero, reconociendo que «se alegra de las iniciativas de la sociedad civil», aunque ironizando sobre las declaraciones del PP: «Si aprovecha sus ideas, le irá bien». Según ha confirmado Espinosa de los Monteros, el proyecto «Atenea» tiene como principal objetivo reunir a expertos de diferentes ámbitos para ofrecer respuestas a los retos de España desde una perspectiva liberal-conservadora.