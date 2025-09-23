Encuentran muerto con un disparo en la cabeza a un ciudadano español en República Dominicana

El cadáver de un ciudadano español fue hallado dentro de su vehículo en República Dominicana. De acuerdo con fuentes oficiales, el difunto fue identificado como Antonio Jiménez López, un empresario de 59 años, vecino de Dos Hermanas (Sevilla). El cuerpo presenta un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

La víctima fue encontrada la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde. Por el momento, funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación declararon que aún no pueden ofrecer más información sobre el caso, puesto que las investigaciones acaban de comenzar. Jiménez López fue identificado por residentes de la zona como un turista español, aunque sin añadir más detalles al respecto.

Consultado por la agencia EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana declaró que no dispone de información adicional sobre lo ocurrido.