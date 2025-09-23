Cuatro detenidos en León por asaltar la casa de una mujer, agredirla y llevarse por la fuerza a su hijo menor

Las detenciones fueron practicadas por la Policía Nacional MONICA IRAGO

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Astorga a cuatro personas, dos varones y dos mujeres miembros de una misma familia, como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal en Armunia al asaltar la vivienda de una mujer, agredirla junto a su pareja y sustraer a su hijo menor. La intervención se produjo tras la alerta recibida por parte de la Guardia Civil, que informó de un grave incidente ocurrido en la pedanía leonesa de Armunia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, en torno a las cinco de la mañana. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, los arrestados irrumpieron en la vivienda tras insistentes golpes en la puerta y el timbre. Finalmente lograron fracturar la entrada de una patada, accediendo al interior armados con palos y cuchillos. Dentro de la casa se encontraban la mujer, su actual pareja y el niño. Durante el asalto, ambos adultos fueron agredidos, y la víctima sufrió varios cortes que requirieron atención médica en el Complejo Asistencial Universitario de León.

El grupo se llevó consigo al menor, que es hijo de la mujer y nieto de dos de los atacantes. La intervención policial se inició tras una alerta emitida por la Guardia Civil, que informó de lo ocurrido. Poco después, la Policía Nacional localizó a los sospechosos en Astorga, donde fueron interceptados y detenidos. El niño fue entregado a la abuela materna, mientras que los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Guardia ha dictado una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima como medida cautelar. Los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal.