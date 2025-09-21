Adriana Lastra: «Santos Cerdán me hizo la vida imposible»

SERGIO PEREZ | EFE

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) rompe su silencio en El Comercio. La que fuera vicesecretaria general del PSOE y hoy delegada del Gobierno en Asturias concede su primera entrevista tras el estallido de los casos Ábalos y Cerdán. Y lo hace con una mezcla de firmeza y desahogo. En esta entrevista habla de su marcha de la primera línea política, de las tensiones internas en el partido y de cómo, según asegura, Santos Cerdán convirtió su día a día en una auténtica pesadilla. Lastra describe un clima de hostilidad por parte de quien fue secretario de Organización del partido y a quien se le atribuye ser el cabecilla de la trama que cobraba mordidas por la concesión de contratos y que estaba formada también por el exministro de Fomento José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García.

—¿Cómo se quedó usted cuando saltó el caso Ábalos?

—Pues como todo el partido, ¿no? Lo viví con mucho dolor.

—Recientemente la exesposa de Ábalos, Carolina Perles, afirmaba en una entrevista que ella les contó durante una fiesta a usted y a quien fuera directora de comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz, las andanzas de su marido. ¿Es así?

—Bueno, yo creo que con el tiempo todo se distorsiona y eso no es correcto. En primer lugar, no estábamos en una fiesta, porque estábamos en pandemia. Yo estaba en casa de de Maritcha, era octubre del 2020 y entonces por el cierre perimetral yo no podía venir a Asturias, pero sí moverme por Madrid. Y estábamos nosotras, no había nadie más, no había ninguna fiesta. Luego llegó Carolina, acompañada por Koldo, así que ya puede imaginarse lo que nos podía contar delante de Koldo.

—Que fue...

—No nos contó nada más allá de las dificultades que estaba atravesando su matrimonio por las infidelidades de su marido. No quiero descender más porque son temas que no me competen a mí, pero ella realmente lo que nos dijo fue: «Mi matrimonio está roto».

—Por tanto, usted no tenía conocimiento ni sospechas del cobro de mordidas.

—¡Qué sospechas iba a tener de nada, ni de ninguna trama..! Vamos, es que si hubiera sabido que había una trama corrupta o que estaban inmersos en alguna cuestión oscura, como lo que se está ahora mismo investigando, evidentemente yo hubiera ido a la Fiscalía. Por supuesto que no sabía nada. Ella lo único que nos contó fue que José Luis le era infiel.

—¿Y de Santos Cerdán, sabía o sospechaba algo?

—Sabía que yo no le concitaba simpatías, pero tampoco sabía el grado de las mismas como para verme en un informe de la UCO [en una de las grabaciones aportadas por Koldo García de una conversación suya con Cerdán el primero afirma que Ábalos «habla pestes de Adriana y que se la quiere cargar sí o sí», a lo que Cerdán responde «y ahora a mí»]. No entendía el por qué, pero después de todo lo que hemos visto, ya lo entiendo. Y no es porque tuviéramos una confrontación, como a veces se dijo; lo que había era intentar quitarme a mí del medio.

—¿De qué forma?

—Me hizo la vida imposible. No me dejaba ejercer mis funciones, filtraba cosas en los medios de comunicación contra mí...

—¿Y por qué Santos Cerdán la tenía tomada con usted?

—Eran Santos Cerdán y la gente que le rodeaba. Nunca entendí esa situación, porque a la cara me decía que era mi amigo. «¿Pero por qué me estáis haciendo esto, que lo estoy viendo?», le preguntaba. Y él lo negaba. Como estaba emocionalmente tan inestable a cuenta de mi embarazo llegué a pensar que quizá yo estaba errada. Pero bueno, tres años después llega el informe de la UCO y vi que no, que no estaba equivocada.

—Dice que Cerdán le hizo la vida imposible. ¿Qué le hizo?

—Son cosas muy sutiles, lo que se suele llamar el infierno de terciopelo. Pero bueno, son las cosas que se nos suele hacer a las mujeres en cargos de responsabilidad. ¿De qué hablamos? De aislarme, sacarme de las reuniones, no contarme las cosas, ir por detrás malmetiendo contra mí, tergiversar lo que decía...

—¿Precipitó esta situación su renuncia a la Vicesecretaría General del PSOE?

—Yo estaba en una situación difícil. Estaba embarazada, con un embarazo muy complicado y en una situación emocionalmente muy inestable. Y en un momento dado decidí que me tenía que ir por mi salud y por la de mi bebé. Y esa decisión fue tajante. Nunca le dije al presidente: «Pedro, o resuelves esto o me voy». No, le dije que me estaban haciendo la vida imposible.

—¿Intentó Pedro Sánchez que se quedara?

—Sí lo intentó, pero le dije que mi situación personal y mi embarazo no me permitían continuar al frente de la Vicesecretaría General y que me quería ir a mi casa y que, por lo tanto, esa decisión me competía a mí y solo a mí.

—Y una vez que fue madre, por dos veces, Pedro Sánchez volvió a intentar recuperarla para su Gobierno.

—El presidente siempre ha contado conmigo. Me ofreció ser ministra [de Sanidad] y luego delegada del Gobierno de España en Asturias, que sí acepté. Yo no puedo más que estarle agradecida.

—¿Cuándo comenzó ese 'infierno de terciopelo' del que hablaba antes?

—Sobre todo a raíz del congreso federal de Valencia, en octubre del 2021.

—¿Usted defiende la amnistía a los líderes del 'procés'?

—Sí, por supuesto. Creo que la amnistía era necesaria para superar una situación en Cataluña que se ha superado y ha sido con mucho esfuerzo y no pocos quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno y de todo el Partido Socialista. Lo hemos hecho bien, sabiendo que tenía un coste electoral.

—¿Y la quita de la deuda?

—Completamente de acuerdo. Cómo se puede oponer uno a que, por ejemplo, Asturias pueda beneficiarse de 1.500 millones de euros de quita. Es una extraordinaria noticia. No entiendo que algunas comunidades autónomas vayan a decirle que no a la quita. Mentira, van a decir que sí. ¿Cómo se va a negar Andalucía, que es la comunidad que sale más beneficiada? Vamos, no se lo creen ni ellos.