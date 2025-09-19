El fiscal general del Estado autoriza investigar crímenes de Israel en Gaza

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. ZIPI ARAGON / EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sumó este jueves a la ofensiva del Gobierno contra Israel y autorizó la apertura de una investigación para determinar si los actos que el Gobierno de Netanyahu lleva a cabo en Gaza constituyen «graves violaciones del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario». García Ortiz dictó un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo con el objetivo de cooperar con la Corte Penal Internacional.

La decisión de la Fiscalía llega después de la petición de la fiscala de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, que en una entrevista en la cadena Ser afirmó que «hay constancia» de la presencia de víctimas españolas en la Franja de Gaza. El citado equipo estará formado por el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y por la propia Delgado como fiscala de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El decreto recuerda la existencia de dos procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, uno en la Corte Internacional de Justicia y otro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Delgado formuló la petición tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional relativo a las acciones del ejército israelí contra la población civil en Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller Alemán, Friedrich Merz, constaron este jueves, tras una reunión en la Moncloa, sus diferencias en cuanto a la definición de la situación en Gaza. El alemán rechazó expresamente el término genocidio mientras que Sánchez lo apoyó en línea con el informe auspiciado por la ONU. El jefe del Ejecutivo admitió que el y Merz no han «acercado posiciones» en esta cuestión pero destacó que lo «decisivo» es que España y Alemania están «unidos» en el objetivo de una coexistencia pacífica entre Palestina e Israel.

Sánchez afirmó que la estrategia de Netanyahu para acabar con el terrorismo de Hamás, es «profundamente equivocada» porque el «ataque indiscriminado sobre la población civil» hará que Israel y toda la región sean «más inseguras».

«No incitar el odio a los judíos»

Merz dijo que ambos países comparten el «sufrimiento» de la población civil y consideró que los métodos del Gobierno israelí no son «proporcionales» para alcanzar los objetivos que «con razón» persigue Israel. Según Merz, «esta guerra cesará cuando Hamás libere a lo rehenes y deje las armas». «Compartimos críticas con respecto al procedimiento, pero no la descripción de genocidio», señaló Merz, que aseguró que Alemania «está del lado de Israel», aunque eso no significa que comparta «todas las decisiones del Gobierno israelí».

«Es posible criticar la política de Israel, pero nunca incitar el odio hacia los judíos», concluyó. Con respeto al reconocimiento del Estado palestino, paso que España ya ha dado, lo rechazó porque debería ser «el último paso» en la solución del conflicto. Alemania, precisó también, decidirá en los próximos días si apoya o no las sanciones a Israel propuestas por la Comisión Europea.