PSOE y Sumar defienden las manifestaciones propalestinas en La Vuelta mientras el PP acusa a Sánchez de «alentar una protesta violenta»

El PP ha levantado este lunes la bandera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para arremeter contra el presidente del Gobierno por los incidentes del domingo en el final de la Vuelta a España en Madrid. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de «alentar» una «protesta violenta» que acabó con 23 policías heridos y unas imágenes pocas veces vistas en la capital del país. «Le dan igual las vidas de los corredores y de los policías», ha enfatizado.

En un desayuno informativo junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, Feijoo ha contado que este lunes por la mañana ha hablado con los sindicatos policiales, que le han trasladado «la indignación y la tristeza de los funcionarios de la Policía Nacional» porque «se han sentido solos y no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan». Feijoo ha exigido a Pedro Sánchez que «tenga límites» y «respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Los populares han situado en la diana de las críticas al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, el encargado del dispositivo que debía haber garantizado el desarrollo de la etapa ciclista en la ciudad. En su intervención, Martínez Almeida ha acusado a Martín de «dejar tirada a la Policía Nacional» y ha pedido su dimisión. «Por supuesto que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente, no habríamos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino 'no hagáis demasiado'», ha denunciado Almeida, que descarta que en Madrid hubiera 100.000 manifestantes, como dijo Martín. «Es falso, pero introduce esa cifra para tratar de disfrazar el hecho incontestable de que ayer la violencia ganó en las calles de Madrid», ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la ciudad diera una imagen de «Sarajevo en guerra» y que muchos turistas «se vayan de Madrid con la sensación de que es una capital «insegura» y «un desastre».

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser «un animador de la kale borroka», y ha sostenido que que «jalea la violencia para tapar su situación de corrupción asfixiante».

El PP no tiene dudas de que Pedro Sánchez es el «responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijoo, que ha afirmado que el presidente debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

«Todos los días señalamos que algo que hace el Gobierno es la primera vez que sucede, pero no se puede naturalizar que el Gobierno someta al país a un escándalo diario y que exministros participen en actos en los que 23 policías han resultado agredidos», ha subrayado Feijoo ante una «irresponsabilidad televisada» y ante un presidente «que no tiene límites» y que «no es digno» de su cargo por utilizar las movilizaciones contra Israel para «tapar su corrupción».

Feijoo se ha mostrado preocupado por la «violencia política» que, en su opinión, el presidente anima. «El Gobierno del muro cada día alienta una nueva forma de frentismo», ha señalado. «No hay una violencia buena ni mala. La violencia no derrota a la violencia, solo la agrava. Solo quien cree en la impunidad puede creer que la violencia trae paz. No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas», ha enfatizado Feijoo, que ha contrapuesto su modelo de sociedad frente al de Sánchez.

«Contra la violencia política y la sociedad rota que el Gobierno alienta, yo quiero una sociedad plural y en paz. España pasará página y se abrirá un nuevo tiempo. Mi gobierno jamás levantará un muro, ni justificará la violencia de nadie, ni recibirá el aplauso de organizaciones terroristas. Reconstruiremos la imagen del país y recuperaremos el respeto internacional», ha agregado.

Felicitaciones a Marlaska

En el otro extremo de las reacciones de lo sucedido se encuentra el PSOE e IU. El ministro de Transformación Tecnológica,Óscar López, dijo este lunes sentir «orgullo» por las protestas ante la «insoportable» situación que se vive en Gaza por el «genocidio» que está cometiendo Israel.

En un desayuno informativo de Europa Press ha afirmado que el pueblo de Madrid «no es de agachar la cabeza y mirar para otro lado» y por tanto le «alivia» y le enorgullece que miles de personas se movilicen en defensa de la paz y contra el genocidio.

Además ha felicitado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el dispositivo de seguridad que a su juicio «salió bien» y ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por acudir a fotografiarse junto al equipo Israel al considerarlo una provocación.

«Quienes hoy se indignan no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de personas inocentes en Gaza y lo que está pasando en Palestina es insoportable», aunque «afortunadamente» hay personas en Madrid que se han manifestado en contra de los ataques de Israel.

La secretaria de organización de IU, Eva García Sempere, ha defendido que las protestas propalestinas de este domingo en Madrid y que motivaron la suspensión de la etapa final de la Vuelta ciclista a España fueron pacíficas, sin episodios de violencia. También ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que el «ridículo internacional» del que acusa al Gobierno en realidad lo protagoniza él y su formación, dado que siguen «negando» el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza.

Al líder de los 'populares' le ha dicho que les gustaría saber hasta «dónde está dispuesto a llegar en su carrera» con Vox «a ver quién es más fascista», pues las «barbaridades» en las que están instalados dirigentes como Miguel Tellado solo benefician a la formación de Santiago Abascal.