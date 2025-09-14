Sánchez insiste en el apoyo a los palestinos como baza para recuperar la iniciativa política: «Somos un ejemplo»

ALEX ZEA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a España como «ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional» que ve cómo el país «da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos» y en la condena a la «barbarie» en Gaza. La causa palestina se ha convertido en las últimas semanas en el eje principal del discurso político del PSOE para intentar recuperar el apoyo perdido en los sondeos.

Sánchez ha intervenido este domingo en un acto de partido en Málaga en el que ha apoyado a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y ha mostrado su «admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina».

Lo ha dicho en referencia a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que llega este domingo a Madrid, donde están convocadas diferentes protestas por la participación de un equipo israelí en la competición mientras se suceden los ataques a la población palestina en Gaza.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que en «un país tan plural» y «diverso en lo territorial» como España, los ciudadanos se pongan de acuerdo «en una causa justa que son los derechos humanos».

Durante su intervención en el acto, al que han asistido ministros como Luis Planas e Isabel Rodríguez, Pedro Sánchez ha defendido las políticas impulsadas por su Gobierno frente una oposición, que «no dice nada» ni ante «la barbarie en Gaza» ni ante otros problemas, y que lo «único» que hace es «insultar».

La vivienda, en el centro del debate

En «el centro del debate» y de las «prioridades» del Gobierno, Sánchez ha ubicado a la «política de vivienda» al considerar este el «principal problema» de Málaga, pero también de Andalucía y del conjunto de España y de Europa.

Pedro Sánchez ha destacado la «nueva política de vivienda» impulsada por el Gobierno, con una ley en la que se creó el Registro Único de Arrendamientos para «poner en orden» el desorden que existía con los apartamentos turísticos.

El presidente ha informado de que este lunes se detectaron «miles de irregularidades» en viviendas que pretenden convertirse en alquileres turísticos, y ha anunciado que se van a retirar 53.000 viviendas de ese registro para que pasen a ser alquileres «constantes» en todo el país, 6.000 de ellos en Málaga.

Ha defendido también la necesidad de alcanzar un pacto de estado frente a la emergencia climática, que «no va de siglas», sino de «vidas»; la apuesta del Ejecutivo por la educación y la sanidad pública y por el crecimiento económico.

El líder del PSOE ha cargado contra la «derecha faltona» que vota en contra del «interés general» en iniciativas como la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, que no salió adelante esta semana.

Para Sánchez, PP y Vox «son lo mismo» y el partido de Alberto Núñez Feijoo no dudará en acudir a Vox si lo necesita para gobernar en las próximas elecciones andaluzas, como ha hecho otras veces.

Por ello, frente al actual presidente andaluz, un Juan Manuel Moreno Bonilla «distante y displicente» en su gestión y «desganado», ha defendido la candidatura de su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que tiene «ganas, compromiso, cercanía y trabajo para dar y tomar».