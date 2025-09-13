Vox lleva al Congreso una votación sobre los menas

Santiago Abascal se dirige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Mariscal | EFE

Vox mantiene la presión al Gobierno por la política de inmigración y llevará la semana que viene a votación en el Congreso de los Diputados una moción por la que insta al Ejecutivo a que se expulse a migrantes ilegales, que se repatríe a menores migrantes no acompañados y que se confisque el Open Arms. La iniciativa es una moción consecuencia de interpelación urgente que la diputada de Vox Rocío de Meer dirigió este pasado miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la política del Gobierno en materia de inmigración.

Ahora Vox aprovechará que esa interpelación deriva en una moción que votará la Cámara Baja para pedir «poner fin a las políticas efecto llamada, fronteras abiertas y de connivencia con la inmigración ilegal impulsadas por el Gobierno de España».

De hecho, en el texto de la iniciativa la formación liderada por Santiago Abascal destaca que «España está siendo víctima de una invasión inmigratoria». Asimismo, el partido de Santiago Abascal solicita que se expulse «con carácter urgente» a «todos los inmigrantes que han accedido ilegalmente en España». En esta misma línea, pide que se repatríe a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, con sus familias.

Igualmente, quiere que se impulsen «cuantas acciones sean precisas» para la «confiscación» de los barcos de la ONG Proactiva Open Arms «por su implicación en el tráfico ilegal de personas». También apuesta por retirar toda ayuda o subvención a las entidades que colaboren directa o indirectamente con la inmigración ilegal y condicionar las concesiones en este sentido.

En cuanto a las mafias de tráfico de personas, solicita impulsar «todas aquellas medidas necesarias» para perseguir a las que se lucran con la inmigración ilegal, así como a todas las organizaciones que colaboren con sus fines.

Además, solicita que se refuercen los controles migratorios en todas las fronteras de España y llama a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor, así como facilitar la implicación de las Fuerzas Armadas.