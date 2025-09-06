Crecen los delitos de odio, y la discriminación racista y xenófoba, según la memoria anual de la Fiscalía

El presidente de la Sala V, Jacobo Barja de Quiroga, conversa con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco del tradicional acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Chema Moya | EFE

La «excesiva crispación y polarización política» es caldo de cultivo de la violencia en las calles. Esta es una de las conclusiones de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado relativa al 2024,