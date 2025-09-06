Crecen los delitos de odio, y la discriminación racista y xenófoba, según la memoria anual de la Fiscalía
La «excesiva crispación y polarización política» es caldo de cultivo de la violencia en las calles. Esta es una de las conclusiones de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado relativa al 2024,