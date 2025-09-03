La mayoría de los jueces y la oposición condenan las acusaciones de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el pasado mayo. Mariscal | EFE

La mayoría de las asociaciones judiciales y la oposición censuraron este martes duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir en una entrevista en TVE que «hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia», en referencia a las causas judiciales que afectan a familiares suyos.

A tres días del acto de apertura del año judicial, ya tenso por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un supuesto delito de revelación de secretos, se suman ahora las declaraciones de Sánchez, que han conmocionado a tres de las cuatro asociaciones de jueces, a la oposición e, incluso, a algunas acusaciones populares de esas causas que rechaza el presidente, las cuales han pedido al poder judicial que responda.

Pedro Sánchez: «Hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia» C. Peralta

Pese a todo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió las palabras del jefe del Ejecutivo. «No pasa nada por decir las cosas por su nombre», señaló la también ministra de Educación, que ha destacado que no solo es una opinión del Gobierno, sino que es «ampliamente compartida por un inmensa mayoría de españoles». Entre la judicatura, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia es la única que, si bien reconoció que quizá no le correspondía al presidente realizar esas manifestaciones, advirtió de que «se está tratando de instrumentalizar la Justicia por motivos políticos».

Nada que ver con la posición de las otras tres asociaciones, que rechazan las manifestaciones de Sánchez sin matices. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, lamentó que «Sánchez no conoce el respeto al poder judicial, que es básico en un Estado de derecho». Al respecto, recordó que sus críticas al poder judicial «son evidentes desde hace mucho tiempo» y que «está gobernando con los votos de Junts, fruto de un pacto en el que se habla de lawfare [persecución judicial con fines políticos]».

La asociación Francisco de Vitoria manifestó en un comunicado que «no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado». Mientras, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha calificado de «muy graves» las declaraciones que, a su juicio, recuerdan a «manifestaciones populistas de Donald Trump contra jueces que le molestan».

Indignación del PP y Vox

En clave política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, fue tajante: esas declaraciones constituyen «un peligro para España». Su número dos, Miguel Tellado, fue incluso más duro: «Veo a un presidente muy desnortado. Es antidemocrático y lamentable atacar a los jueces en una intervención pública». Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, lamentó el «enorme daño a la credibilidad del país y de la Justicia».

En la misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado a Sánchez de «insultar» a los jueces. «Cuando insultaba y cuestionaba al poder judicial, asumía las tesis del separatismo», ha asegurado Garriga, que ha considerado que Sánchez «ha instrumentalizado a los jueces».

Acusaciones piden amparar a los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Sánchez

Ahora bien, más allá de los reproches, dos entidades han pedido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampare a los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez, tras las críticas hechas por el presidente del Gobierno.

Manos Limpias y Iustitia Europa ejercen la acusación popular en ambas causas y han solicitado que el CGPJ dé amparo institucional al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, y también a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, que envió a juicio a David Sánchez.