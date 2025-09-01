Pedro Sánchez: «Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en la labor de casi todos los miembros del Poder Judicial. Hace un aparte con algunos jueces, en referencia a los instructores de los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez —citada a declarar el 11 de septiembre— y su hermano David Sánchez. «Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia», destacó el jefe del Ejecutivo en su entrevista en la 1, su primera entrevista con un medio de comunicación en un año.

«Son casos palmarios de que no es así. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que están pagando dos personas por ser familiares míos», destacó Pedro Sánchez. Insistió en su firme creencia de que ambos son inocentes para descartar cualquier escenario diferente. No hay líneas rojas que plantearse, por tanto. Tampoco en la causa judicial que cercó a los dos últimos secretarios de organización del PSOE en dejar el cargo: Santos Cerdán y José Luis Ábalos. «Hemos dado una respuesta muy contundente que otras organizaciones no han dado», aseguró el presidente del Gobierno, que eludió hablar de sus próximos movimientos conforme avance este proceso judicial.

Al juez instructor del caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —acusado de un presunto delito de revelación de secretos—, solo le queda decretar la apertura de juicio oral, después de recibir el aval del Supremo. Sánchez rechazó que, pese a ello, este tenga que dimitir. ¿Por qué? «Porque es inocente; porque creo en su inocencia», destacó el jefe del Ejecutivo, que se escudó en el voto particular de un magistrado del Supremo, que defendía la «falta de consistencia» —así lo repitió Sánchez— en la fase de instrucción.

El futuro de la legislatura, para el jefe del Ejecutivo, dependerá más de la acción de Gobierno que de estos casos judiciales. «Sin duda alguna», remarcó.

El avance del mandato, que llegará en noviembre a su ecuador, no estará en jaque por los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez aseguró que su Gobierno los presentará, pero no serán definitorios para acudir a las urnas. «Son un instrumento, no un fin en sí mismo», destacó el mandatario. La entrevistadora, Pepa Bueno, tiró de hemeroteca para recordarle a Sánchez que su posición era diferente en el 2017. Entonces era Mariano Rajoy el que estaba imposibilitado de renovarlas cuentas. Entonces Sánchez le recordó que esa es «su principal ley». «Lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza», dijo. Una medida que solo puede partir del Ejecutivo, y con la que Junts ha presionado severamente a este Gobierno.

La hemeroteca del 2017

Sánchez, sin embargo, ve su caso diferente, al asegurar que los Presupuestos vigentes —del 2023, con Unidas Podemos y no Sumar como socio de coalición— le sirven para cumplir sus dos objetivos: gestionar los fondos europeos e impulsar la agenda social.

Bueno fue incisiva al cuestionarle si estuvo o no invitado a la reunión de Trump con líderes europeos. Sánchez finalmente respondió que no y negó tener un enfrentamiento con la Administración del líder republicano.

Sobre la gestión de los recientes incendios, lanzó un dardo al PP, al mando de las comunidades más afectadas por los fuegos. «Lo que no funciona es la deslealtad institucional y los recortes», aseguró, aunque recuperó su tono de la mañana al volver a pedir que los partidos aparque sus ideologías para buscar un pacto de Estado.