Borja Sémper vuelve al trabajo tras iniciar su tratamiento contra el cáncer: «Un comienzo de curso especial»

Borja Sémper, tras su reunión en el comité de dirección del PP Carlos Luján | EUROPAPRESS

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, reapareció este lunes en público para acudir al comité de dirección del PP en pleno tratamiento del cáncer que padece. El portavoz nacional del PP anunció el pasado mes de julio que le habían detectado un tumor cancerígeno durante una revisión rutinaria que le llevaría a someterse a un tratamiento exigente que haría que su físico cambiase y que comprometería su presencia pública.

A pesar de esta menor asistencia a actos, este lunes, en el inicio del curso político, el popular se acercó a Aranjuez para reencontrarse con sus compañeros. «Un comienzo de curso especial», ha destacado el político en su cuenta oficial de X, en donde ha compartido también algunas fotografías que recogen varios emotivos momentos de su regreso al ruedo político.

Un comienzo de curso especial.

Reencontrarse con compaÃ±eros, con los periodistas a los veÃ­a todos los lunesâ¦.



Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez mÃ¡s necesario.



Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja SÃ©mper (@bsemper) September 2, 2025

En ellas, se ve al político popular de 49 años ,con una gorra de béisbol de un equipo de Kansas en la cabeza, fundiéndose en abrazos y charlando amistosamente con otros políticos de su partido, así como con profesionales de los medios de comunicación.

«Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los que veía todos los lunes», escribe en su emocionado mensaje. «Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario», ha defendido el político.

También ha aprovechado para mandarle un mensaje directamente al líder de los populares. «Gracias por tanto, jefe Núñez Feijoo», ha escrito para finalizar su mensaje.

Borja Sémper reaparece con su mujer, Bárbara Goenaga, tras empezar el tratamiento contra el cáncer La Voz

El político natural de Irún se centró este verano en la recuperación y ha aprovechado para ir con su familia a Andalucía para desconectar. La última vez que se le vio fue precisamente con su esposa, Bárbara Goenaga, en un vídeo compartido en redes en los que se ve disfrutando de sus vacaciones. «Unos días en Cádiz para recuperar energía», destacaba el portavoz popular, ataviado entonces con un sombrero de paja.

Su mujer fue un apoyo fundamental tanto en el tratamiento como en el propio diagnóstico. Fue Bárbara quien le insistió para someterse a pruebas médicas, lo que permitió detectar el tumor en fase primigenia y poder tener un pronóstico razonable.