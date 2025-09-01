Detenido en Mallorca tras encadenar a su pareja a la cama y obligarla a ceder un piso y un coche

El detenido, acompañado por agentes de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL

Los juzgados de Manacor han decretado prisión provisional para un hombre, de nacionalidad española, que ha sido detenido por la Policía Nacional tras un episodio de violencia y extorsión. El acusado mantenía encerrada y encadenada a su pareja, a la que sometió a agresiones y humillaciones para forzarla a firmar la cesión de una vivienda y un coche de su propiedad.

Según el relato de la víctima, el hombre la mantuvo retenida en su domicilio, donde residía también la madre del agresor. Allí fue atada con una cadena a la cama, golpeada y sometida a vejaciones. En un intento de fuga, él logró interceptarla y, como castigo, le rapó la cabeza. La mujer denunció que las amenazas y el miedo a represalias le impidieron acudir de inmediato a la Policía.

La liberación no llegó por voluntad del agresor, sino tras un acuerdo forzado: la víctima se vio obligada a acudir a un notario, acompañada de un familiar del detenido, para firmar la cesión de una vivienda y de un turismo de alta gama a su nombre. Solo entonces el hombre permitió que abandonara el domicilio. Ella buscó refugio en casa de familiares y, más tarde, presentó la denuncia.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Manacor inició una investigación que reveló que el detenido portaba un dispositivo electrónico de geolocalización vinculado con otra mujer de Mallorca, quien había alertado a la Guardia Civil de un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento.

El pasado miércoles, de madrugada, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional sorprendieron al sospechoso en un control en la zona de Llevant de la isla. Tras su detención, intervinieron también el vehículo que conducía. Ahora, el hombre se enfrenta a cargos por delitos de malos tratos, extorsión y quebrantamiento de condena.