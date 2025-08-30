Una planeadora descarga varios fardos en una playa de Málaga repleta de bañistas

La planeadora descargó varios fardos en una playa de Málaga repleta de bañistas

Una planeadora sorprendió a los muchos bañistas que disfrutaban de una tarde veraniega en la playa de Casares, en la provincia de Málaga. Según testigos presenciales, tres hombres comenzaron a descargar varios fardos, mientras otros tres los introducían en un todoterreno Land Rover con matrícula de Gibraltar.

El piloto de la embarcación, que no se separó del timón, mantuvo el motor encendido en todo momento. La descarga fue rápida y todos los implicados huyeron de la playa en poco tiempo. La Guardia Civil recopiló los vídeos que muchos bañistas grabaron del desembarco.

Testigos presenciales destacan que la embarcación, antes de llegar a la orilla, navegó por las inmediaciones de la esta conocida playa de Casares.