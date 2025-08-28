Un muerto en una explosión en una pirotecnia de Alicante

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Una persona ha muerto este jueves en la explosión en una empresa pirotécnica de Redován (Alicante) que se ha producido poco después de las 9:30 horas y sin que haya habido otros heridos, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente ha ocurrido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos de la conocida pirotécnica Ferrández, donde ha habido una fuerte explosión que ha sido escuchada en los alrededores y que ha desencadenado un fuego. Al lugar se han dirigido ocho dotaciones de los bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, así como el helicóptero sanitario Alfa 9, aunque finalmente no ha sido necesario ya que la víctima ha fallecido en el acto y no se han registrado más daños personales. El fuego ha sido estabilizado poco después.

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha explicado a la agencia Efe que la persona fallecida es un hombre, que es además familiar de esta empresa pirotécnica ubicada en este municipio de 8.200 habitantes de la comarca de la Vega Baja y que ha recibido muchos premios a lo largo de su trayectoria.

Ruiz ha indicado que, al parecer, la explosión se ha producido mientras se estaba manipulando un artefacto pirotécnico, y ha precisado que continúan las labores de los bomberos ya que la caseta afectada ha alcanzado «una temperatura muy alta». La alcaldesa ha señalado que la explosión ha sido muy fuerte y se ha oído en todo el municipio y en los de alrededor, por lo que aunque en un principio no sabían muy bien qué había ocurrido han pensado enseguida en la pirotécnica, ya que «no era una explosión normal», y se han desplazado hasta allí.

El ayuntamiento ha trasladado el pésame a la familia y allegados del fallecido, así como su apoyo «en estos momentos tan difíciles», y ha destacado que desde el primer momento se han activado todos los recursos de emergencia y trabajan junto a Guardia Civil, Policía Local, Conselleria y servicios sanitarios para atender la situación y esclarecer lo ocurrido.