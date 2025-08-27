Los reyes se reúnen con los vecinos afectados por los incendios de Sanabria y Las Médulas

Paloma V. Escarpa | EUROPAPRESS

Los reyes llegaron este miércoles a Sanabria, primera etapa de su recorrido por algunos de los lugares más afectados por los incendios forestales que han arrasado las comarcas del norte de Castilla y León. Felipe VI y Letizia pretenden se conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados», además de trasladarles un mensaje de apoyo y solidaridad. Castilla y León amanece con seis grandes incendios, declarados con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, después de que el martes subiera de nivel el foco de Anllares que, además, obligo a evacuaciones.

Los reyes han aterrizado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, donde han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de esta población zamorana, Miguel Ángel Martos.

Aunque la intención inicial era comenzar esta visita en el mirador del cañón de Forcadura, finalmente no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana.

Desde el punto de inicio de la visita se han dirigido al Puesto de Mando Avanzado, donde se han interesado por la evolución del incendio, mientras que luego tienen previsto desplazarse al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se reunirán con vecinos que fueron desalojados y también con hosteleros y comerciantes de la zona.

Después de su recorrido por estas zonas de la provincia de Zamora los reyes tienen previsto desplazarse hasta la cercana comarca de El Bierzo, donde prevén visitar algunos de los municipios afectados por los numerosos incendios que han arrasado esa zona en el último mes, incluido el espacio natural y cultural de Las Médulas, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una ganadera afectada por el incendio de Porto ha podido conversar con los reyes de España les trasladó previamente por carta, en un momento de desesperación, cómo era la situación de la zona y les pidió que intercedieran por ella porque «el pasto está abrasado», lo que dificulta la alimentación del ganado. Esta ganadera de la localidad zamorana de Ribadelago, Marta Fernández, que tiene cerca de dos centenares de cabezas de ganado vacuno y equino, ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, después de que ya se le haya quemado todo el pasto de la parte alta de la sierra sanabresa. «Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez», ha detallado a los periodistas antes de trasladar esta situación, ya en persona, a los reyes de España. En días pasados, les envió un correo electrónico con imágenes y vídeos de cómo estaba la situación en su localidad, cuyo núcleo urbano se ha salvado de las llamas gracias a la actuación de los vecinos y los medios que intervinieron, ha asegurado.

El jueves, los reyes visitarán diversas zonas alcanzadas por los incendios forestales en los municipios ourensanos de Verín, Cualedro y Monterrei y se reunirán con alcaldes y otras autoridades, así como personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos. El viernes será el turno de las zonas afectadas por las llamas en Extremadura.