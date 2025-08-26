El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El Gobierno ha activado este martes el último paso para que miles de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta empiecen a ser distribuidos entre las demás comunidades autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de acogida de cada región y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. «Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y niñas que vienen solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se prevé que este mismo jueves comiencen los primeros traslados de menores no acompñados hacia la Península. El plan contempla hasta 3.975 reubicaciones a lo largo de un año, aunque la cifra final será algo inferior al descontar a quienes consigan protección internacional.

Andalucía será la comunidad que más menores reciba en esta nueva fase, con 677 niños y niñas previstos, seguida de Madrid, con 647, y la Comunidad Valenciana, con 571.