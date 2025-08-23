Virginia Barcones: una ferviente militante socialista de la España vaciada que no rehúye el choque

Andrés Rey REDACCIÓN / LA VOZ

Virginia Barcones, este sábado durante una rueda de prensa en Madrid.
Virginia Barcones, este sábado durante una rueda de prensa en Madrid. Carlos Luján | Europa Press

El PSOE ha escogido a la directora general de Protección Civil para capitanear la bronca después de la ola de incendios

05 ago 2025 . Actualizado a las 05:05 h.

El perfil de Virginia Barcones (Berlanga de Duero, Soria, 1976) no es particularmente técnico. Tal vez eso explique, al menos en parte, el giro que ha experimentado en la última semana la actual directora general

