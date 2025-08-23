El PP insta a Sánchez a comparecer tras la nueva imputación de su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por su esposa, Begoña Gómez, en la cumbre del G20 celebrada en Brasil. Pool Moncloa / Borja Puig de la Be | EUROPAPRESS

Génova endurece su ofensiva contra el Gobierno de coalición de cara a la rentrée del curso político. El Grupo Popular en el Congreso registró este viernes una solicitud de comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez para que hable sobre la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial contra la llamada fontanera de Ferraz y ex militante socialista, Leire Díez, y que rinda cuentas por «el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

«El ritmo de corrupción es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural. Pero hay que repetirle a los ciudadanos que esto no ocurre ni ocurriría en ningún país de la Unión Europea. Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», aseguró la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido. «Sánchez es una anomalía política para el mundo y para Europa porque no asume su responsabilidad, no da la cara, no dimite y no abre las urnas», añadió.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijoo aprovechará la convocatoria del próximo martes de la Diputación Permanente del Congreso —el único órgano que permanece activo en los períodos no ordinarios de sesiones— para solicitar que acudan también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar la quita de la deuda a Cataluña que el Ejecutivo quiere aprobar este septiembre; la titular de Inclusión, Elma Saiz, por la crisis migratoria y el reparto de menores no acompañados entre las distintas comunidades; y la de Igualdad, Ana Redondo, para que detalle cómo afronta «el machismo imperante tanto en el palacio de la Moncloa, con el caso Salazar, como en su partido, con el caso Koldo-Ábalos-Cerdán».

El apoyo de Vox y algún socio

Ni la comparecencia de Sánchez ni la de las tres ministras están aseguradas ya que el PP necesita, además del apoyo de Vox, el de algún socio habitual del Gobierno. No es el caso del Senado, donde cuenta con mayoría absoluta y ha forzado la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska; de la ministra de Defensa, Margarita Robles; y del de Agricultura, Luis Planas, para explicar su papel en la gestión de los incendios forestales.

Los conservadores no rebajarán la presión y avanzaron que solicitarán en próximas fechas que Aagesen y Robles acudan también a la Cámara Baja para exponer sus «políticas fracasadas» y «el material que no ha llegado».