Un hombre detenido tras destrozar a martillazos y prenderle fuego a una iglesia en un municipio de Granada

Exterior de la iglesia Santiago Apóstol, en el término municipal de Albuñol (Granada). Alba Feixas | EFE

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo a un joven que presuntamente ha prendido fuego al interior de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el anejo de El Pozuelo del municipio de Albuñol (Granada).

El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas de este domingo, cuando el ahora detenido ha forzado la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, ha causado importantes daños en los enseres de la iglesia, para después prender fuego al interior, según han explicado a Efe vecinos de la zona.

La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril ha conseguido sofocar el incendio. La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil, que prohíbe el acceso a ella a los vecinos y de igual forma la entrada a la iglesia hasta que no se haga inspección ocular para evaluar los daños.

El Arzobispado de Granada «ha condenado y lamentado» el incendio. Añaden que las llamas provocaron «graves daños y ha atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes».

El Ayuntamiento de Albuñol (Granada) y la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) han expresado su más enérgica condena. La UCIDAN ha subrayado en un comunicado que se trata de un «acto delictivo totalmente contrario a los valores humanos e islámicos, así como a los principios de respeto mutuo entre religiones».

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha trasladado su condena ante los hechos ocurridos y ha agradecido la rápida actuación de los vecinos que se encontraban en el lugar, los bomberos y la Guardia Civil, que ha procedido a la detención del presunto autor, que se encontraba desde hace poco tiempo en el municipio. La regidora ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este lamentable suceso para generar división o confrontación entre los vecinos