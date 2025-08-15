Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón e histórico socialista

El expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán JAVIER BELVER | EFE

El expresidente de Aragón y exsecretario general del PSOE aragonés Javier Lambán ha fallecido a los 67 años de edad, según han confirmado fuentes del Gobierno regional. El político sufría un cáncer de colon desde febrero del 2021 y también padecía esclerosis múltiple.

El dirigente maño, nacido en 1957, ha muerto este viernes en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), de la que fue concejal durante más de tres décadas. Él mismo hizo público el 15 de febrero del 2021 que le había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

Estuvo al frente del Gobierno autonómico durante dos legislaturas, del 2015 al 2023; presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y el 2011; y fue diputado tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de Lambán, cuya «trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable». En un mensaje en X, el también secretario general de los socialistas ha señalado que ha recibido con gran pesar la noticia la muerte de su compañero de partido, al tiempo que ha trasladado a su familia y seres queridos sus condolencias. Y el PSOE ha destacado en redes sociales que fue «fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días».

Tres días de luto oficial en Aragón

El presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, también ha recibido «con consternación» la noticia del deceso. El Ejecutivo regional ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad durante los que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, y ha transmitido el más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que trabajaron con él y compartieron su vocación de servicio.

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha definido a Lambán como un socialista «coherente» y un «hombre de fiar». «Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos», ha señalado en un mensaje en su cuenta de X, donde ha añadido que para él fue una gran suerte que ambos coincidieran en el ejercicio de la política.

La portavoz del Gobierno y sucesora de Lambán al frente del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha recordado su «amor» por la tierra en que fue presidente y su compromiso con los aragoneses. También la presidenta el Congreso, Francina Armengol, ha querido trasladar su cariño a familiares y amigos de Lambán, al que ha definido como un «servidor público ejemplar, comprometido con Aragón y los valores que compartimos».

El presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha expresado su pésame y ha recordado al aragonés como «un servidor público comprometido con su territorio».