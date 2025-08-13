La Fiscalía pide a la Guardia Civil que investigue si hubo incitación al odio coordinada en Torre Pacheco

Miembros de los grupos ultras antiinmigrantes que se concentraron en Torre Pacheco durante la noche del lunes. Violeta Santos Moura | REUTERS

La Fiscalía del Área de Cartagena (Murcia) solicitó a la Guardia Civil que analice si tuvo lugar una actuación coordinada en redes sociales para incitar al odio en los altercados registrados el pasado julio en el municipio murciano de Torre Pacheco.

En un decreto, la fiscala delegada de Delitos de Odio de la región, Elena González, solicitó al instituto armado que «determine si pudo existir un acuerdo de voluntades entre todos o algunos de los perfiles» de la red social X investigados «para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio».

El objetivo es indagar si los perfiles recogidos en las denuncias presentadas por IU-Verdes de la Región de Murcia, el Partido Comunista y Podemos —relativos a Alvise Pérez, Daniel Esteve, Vito Quiles y Daniel Ocaña, entre otros— difundieron de manera coordinada contenidos que incitaban al odio y a la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio.

Por otro lado, el órgano remitió a la Fiscalía General del Estado la parte dirigida contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al estar aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de diputado, según consta en el mencionado decreto. Así, el ministerio público actuó a instancias de una denuncia de Podemos sobre unas declaraciones del político ultra en la citada red social el pasado 12 de julio.