El ataque de Puente a la gestión de Mañueco de los incendios abre otra guerra entre el Gobierno y el PP

María Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La vicesecretaria de coordinación sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, en declaraciones a la prensa a las puertas de la sede nacional de su partido.
La vicesecretaria de coordinación sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, en declaraciones a la prensa a las puertas de la sede nacional de su partido. Mariscal | EFE

Los populares lanzan una ofensiva en el Congreso contra los «mensajes de odio» del ministro, al que reclaman «sentido de Estado» con España arrasada por el fuego

12 ago 2025 . Actualizado a las 22:09 h.

 No hay tregua en el rifirrafe político. La gestión de los incendios forestales que asolan España de norte a sur, con especial incidencia en Castilla y León y Andalucía y que ha obligado a evacuar

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año La mejor oferta del verano Suscríbete