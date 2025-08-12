El ataque de Puente a la gestión de Mañueco de los incendios abre otra guerra entre el Gobierno y el PP
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los populares lanzan una ofensiva en el Congreso contra los «mensajes de odio» del ministro, al que reclaman «sentido de Estado» con España arrasada por el fuego12 ago 2025 . Actualizado a las 22:09 h.
No hay tregua en el rifirrafe político. La gestión de los incendios forestales que asolan España de norte a sur, con especial incidencia en Castilla y León y Andalucía y que ha obligado a evacuar