Muere un trabajador mientras manipulaba una campana extractora en un restaurante
ESPAÑA
El suceso se produjo este sábado en Zaragoza y el fallecido tenía 22 años. El empleado manipulaba el sistema de extracción de humos cuando sufrió una descarga eléctrica10 ago 2025 . Actualizado a las 11:47 h.
Este domingo, el restaurante El Casero de Zaragoza, especializado en comida oriental, no abrirá sus puertas. Ubicado en el barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, vivió en su interior un triste suceso el pasado mediodía, que ha dejado conmocionados a sus empleados y vecinos que lo frecuentaban. Un joven trabajador de 22 años murió mientras trabajada en el local. Al parecer, manipulaba la campana extractora cuando, por causas que se están investigando, sufrió una descarga eléctrica. Según informa Aragón Noticias, estaba limpiando el sistema de extracción de humos.
El suceso se produjo en torno a las 12.30 horas del sábado en el establecimiento, en el número 8 de la calle Silvestre Pérez. Una patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar de los hechos, encontrando a la víctima ya inconsciente. A pesar de que se movilizó a una ambulancia medicalizada y los facultativos practicaron maniobras de reanimación, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.
Solo en Aragón, en lo que va de año, 25 personas han muerto en accidentes laborales. Durante el primer semestre del año, según datos publicados esta misma semana por el Ministerio de Trabajo, 363 en total fallecieron en su lugar de trabajo en nuestro país.