Las carreteras españolas registran cinco muertos en las últimas 24 horas

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico. MARTINA MISER

El balance de las carreteras españolas en las últimas 24 horas es trágico al elevarse el número de víctimas mortales a cinco. Dos jóvenes de 22 años perdieron la vida en un accidente en Álava al colisionar dos vehículos, un joven de 33 años murió en Asturias al salirse el coche en el que iba de la carretera, otro motorista de 67 años falleció en el lugar del accidente en Sevilla y un hombre también murió tras caer a un canal con su furgoneta desde un camino de tierra Huesca.

El accidente más grave tuvo lugar en Berantevilla, Álava, al perder la vida dos jóvenes de 22 años y otro resultó herido grave al colisionar dos vehículos en la N-124. Tuvo lugar sobre las 7:20 horas de esta mañana en sentido Logroño, y la carretera ha permanecido cortada en los dos sentidos hasta las 10:45 horas, por lo que el tráfico tuvo que ser desviado por vías secundarias.

Mientras, en Asturias, en la autovía A-64, que une Oviedo con Villaviciosa, a la altura de Pola de Siero, un joven de 33 años perdió la vida esta madrugada al salirse su coche a la altura de la salida 21 cuando circulaba en sentido Santander. El accidente también tuvo lugar a las 07:35 horas, y se investigan las causas que lo pudieron provocar. Los servicios de emergencias tuvieron que movilizar a los bomberos de La Morgal para proceder a la extracción del cuerpo del joven del interior del vehículo.

En la localidad sevillana de Dos Hermanas, falleció un motorista de 67 años de edad h en un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en la A-4 .El accidente se produjo en el kilómetro 553 de la autovía A-4 a las 7:35 horas, según los testigos que dieron la voz de alarma al 112. Los servicios de emergencias desplazados al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.

En Huesca también se registró otra víctima mortal. Un hombre de 73 años, vecino de la comarca oscense de La Litera, perdió la vida este sábado en un accidente de tráfico al salirse de la vía por el margen derecho en un camino de tierra y caer con su furgoneta a un canal de agua, en el término municipal de Castillonroy (Huesca). El aviso del siniestro se produjo a las 16.30 horas,

Motorista desaparecido

Guardia Civil | EFE

Por otro lado, la Guardia Civil de Zamora ha establecido un dispositivo de búsqueda de un motorista desaparecido el sábado cuando circulaba en grupo por la carretera Nacional 631 y ha solicitado la colaboración ciudadana por si alguna persona lo localiza o lo identifica, según han informado fuentes del Instituto armado este domingo.

El motorista desapareció en el tramo de la N-631 comprendido entre Tábara y el puente de la Estrella, de una veintena de kilómetros, y en la búsqueda participan este domingo por la mañana patrullas de Seguridad Ciudadana, del Seprona, de Tráfico y unidades móviles de la Guardia Civil junto a moteros del grupo con el que viajaba.

El desaparecido, Gregorio B., de 55 años, circulaba en una motocicleta BMW R-850 con matrícula 6690DMW de color gris y vestía traje negro con chaleco naranja con el nombre de Goyo.

Familiares del desaparecido presentaron la denuncia sobre las once de la noche del sábado, después de que el grupo con el que viajaba comunicara que le perdieron la pista en ese tramo, sin volver a saber nada de él.